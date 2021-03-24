РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. Глава Королева Александр Ходырев наградил работников сферы культуры в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве открыты 12 учреждений культуры, в которых работают порядка 900 сотрудников. Накануне Дня работника культуры глава Королева вручил награды.

«Без культуры не может существовать цивилизованное общество. Очень важно, чтобы наши дети росли в атмосфере духовности. Я от всей души поздравляю вас, желаю вам благодарных учеников, здоровья, счастья и успехов», - сказал Ходырев.

Он вручил благодарственные письма министерства культуры Московской области, Московской областной думы, почетные грамоты главы округа. Праздник завершился концертом.