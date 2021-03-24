РИАМО - 24 мар. На текущий момент дата послания президента РФ Федеральному собранию остается неопределенной, приблизительных дат Кремль не публикует, сообщает Nation News.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что дата послания станет известна сразу после того, как ее определят.

«Мы сделаем сообщение», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль предоставляет точную информацию с конкретной датой и «никакие прикидки» не публикует.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Это было 16-е послание главы государства. Во время мероприятия президент заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ, а также о необходимости общероссийского голосования перед принятием пакета поправок.