РИАМО - 24 мар. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что до сих пор не сделала прививку от коронавируса из-за наличия антител к Covid-19 в ее крови, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Спикер Совфеда РФ рассказала, что сдала анализ крови на антитела к заболеванию. Результаты показали у нее высокий титр защитных частиц», – говорится в сообщении.

При наличии высоких титров антител к коронавирусу специалисты не рекомендуют делать прививку.

Ранее прививку от коронавируса сделал президент РФ Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент чувствует себя хорошо.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.