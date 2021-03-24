РИАМО - 24 мар. Катки с искусственным льдом в столице завершат работы до 26 марта, на площадках планируется демонтаж оборудования до 5 апреля, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

До 26 марта в городе закроют свыше 140 площадок с искусственным льдом.

«После этого будут проведены работы по демонтажу оборудования. Все временные конструкции и системы охлаждения разберут и законсервируют до следующего зимнего сезона. А площадки, которые заливали льдом, переведут на летний режим работы», - говорится в сообщении.

73 крытых катка мегаполиса будут продолжать работу, так как это площадки со всесезонными системами охлаждения. Обычно такие площадки находятся в крупных торговых и досугово-спортивных центрах.

Всего за этот зимний сезон в городе работали около 1,4 тыс. катков, из них порядка 1,2 тыс. — с натуральным ледовым покрытием. Площадки с натуральным льдом закрылись в городе, когда минусовые температуры начали сменяться положительными.