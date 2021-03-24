РИАМО - 24 мар. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила снизить для женщин рабочую нагрузки и разрешить им работать один раз в неделю удаленно, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее мнению, это поможет немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами и при этом заниматься бытовыми обязанностями.

«У меня все же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие. Ведь это постоянная готовка, уборка, семейные хлопоты, которые обычно падают на плечи женщин. Поэтому как вариант я предлагаю оставить пятидневку, но сделать так, чтобы пятый день женщина работала удаленно», - отметила Потяева.

Она подчеркнула, что подобные решения нужно принимать после глубокой аналитики вопроса.

Ранее Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому. В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что вводить четырехдневку для женщин можно только с сохранением прежней зарплаты, также аналогичный режим работы необходимо предложить мужчинам.