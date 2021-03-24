РИАМО - 24 мар. Компания «Донстрой» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Река» в районе Раменки на западе столицы, будущий клубный дом рассчитан на 154 квартиры, сообщили в пресс-службе Москостройинвеста.

ЖК строят между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», 2-ая очередь, квартал 10, корпус 2.

«Общая площадь нового дома, который появится по указанному адресу, составит – 41 568 кв. м. Количество запроектированных машино-мест – 241. В доме клубного формата также появятся кладовые и коммерческие помещения», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также застройщик завершает клубный дом на 115 квартир в рамках первой очереди строительства. Его площадь составляет 35 270 кв. м.

Элитный ЖК «Река» находится в живописной зеленой зоне в долине реки Раменки. Он скрыт от остального города деревьями на другом берегу реки – это укромное место. Рядом находится метро «Мичуринский проспект». Стоимость квартир начинается от 50 млн рублей.