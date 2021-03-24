РИАМО - 24 мар. В Одинцовском городском округе в ходе исполнения поручений губернатора в 2021 году пройдет оптимизация сети образовательных учреждений, в результате укрупнения на базе 133 учреждений будут созданы 37 образовательных комплексов.

О преимуществах, которые даст муниципальной системе образования подобное слияние, на сессии окружного Совета депутатов рассказал заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев.

«Объединение образовательных учреждений позволит использовать единые планы финансово-хозяйственной деятельности. В свою очередь, это даст возможность свободно перераспределять ресурсы внутри центров, оптимизировать использование педагогического потенциала и помещений. Произойдет перераспределение нагрузки педагогов узких специальностей, отказ от внешних совместителей и как итог – увеличение стимулирующих фондов», - объяснил депутатам Олег Дмитриев.

Реорганизация пройдет в несколько этапов. К 1 сентября 2021 года количество юридических лиц – участников образовательного процесса сократится со 133 до 50 (30 центров, 8 школ, 12 детских садов). К 1 января 2022 года укрупнение полностью завершится. На образовательной карте округа сохранятся 3 действующие коррекционные школы и появятся 37 новых кластеров.

«Это проработанная совместно с областным правительством дорожная карта, по которой мы быстро движемся к цели. На все вопросы, возникающие у родителей, педагогов, представителей общественности необходимо давать своевременные и исчерпывающие ответы», - подчеркнул глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Перед объединением образовательных учреждений в кластеры запланированы мероприятия по учету мнения граждан, а также презентации проекта для родительской и педагогической общественности. Они продлятся до конца апреля.