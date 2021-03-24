РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в субботниках в парках округа в апреле, сообщили в пресс-службе МАУК «Парки Красногорска».

«Приглашаем жителей на субботники 17 апреля в экопарк «Губайловский» и 24 апреля в Городской парк. Будет организована концертная программа», – говорится в сообщении.

Кроме того, уборку территории проведут 3 апреля в парке «Опалиховский пруд», 10 апреля – в ПКиО «Ивановские пруды», 17 апреля – в детском городке «Сказочный».

Время проведения всех субботников: 9:45 – сбор, 10:00 – начало.