РИАМО - 24 мар. Музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. В среду конструкция была демонтирована и стартовали работы по подготовке фонтана к открытию», - сказал Бирюков.

Он отметил, что перед началом сезона фонтан промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем.

«Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около четырех тысяч светильников и музыкальную установку, - добавил Бирюков.

В среду московские коммунальщики приступили к финальным работам по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона.