РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В преддверии Дня работника культуры заместителю директора по учебно-воспитательной работе Детской хореографической школы Люберец Александре Шмелевой вручили почетный знак «Заслуженный работник культуры Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония награждения работников культуры Московской области прошла в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим».

«Поздравляем заместителя директора по учебно-воспитательной работе, преподавателя высшей категории Александру Шмелеву с вручением почетного знака «Заслуженный работник культуры Московской области»! Желаем новых побед и достижений!» - говорится в сообщении.

День работника культуры России отмечается ежегодно 25 марта.