РИАМО - 24 мар. Столкновение двух автомобилей и грузовика произошло на Иловайской улице в районе дома 2 в Москве, по предварительной информации, пострадали 3 человека, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение транспорта затруднено по улице Нижние Поля в направлении улицы Перерва и в направлении Люблинской улицы, а также по Графитному проезду», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», столичные дороги сейчас загружены на 6 баллов.