РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В Люберцах полицейские провели акцию «Мы за здоровый образ жизни!», они рассказали студентам-медикам о вреде употребления алкоголя, табака и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке Общественного совета организовали и провели акцию «Мы за здоровый образ жизни!» для студентов медицинского колледжа. В начале мероприятия полицейские показали студентам видеоролики, направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании.

Стражи порядка побеседовали с ребятами о негативных последствиях, которые сопровождают увлечение вредными и запрещенными веществами.

Инспектор ПДН напомнила учащимся, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, за какие правонарушения несовершеннолетний несет ответственность. Также она привела примеры распространенных преступлений и правонарушений, из-за которых подростков ставят на учет.