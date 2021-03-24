РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской городской думы изменили возрастные рамки категории «молодая семья». Такой семьей теперь может считаться пара, где хотя бы один из супругов не достиг 36 лет, эти семьи также смогут рассчитывать на социальные меры поддержки, передает корреспондент РИАМО.

«Представленным законопроектом мы предлагаем расширить возрастные рамки категории «молодая семья» в Москве. И установить их с 30, как это сейчас сделано, до 35 лет включительно», — сказал председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, сегодня в Москве представлен достаточно широкий набор мер поддержки семьям с детьми, не зависимо от возраста родителей. Это единовременные выплаты, ежемесячные пособия, бесплатные подарочные комплекты детских принадлежностей.

«В дополнение к этому пакету мер социальной поддержки есть еще и наша мера поддержки — единовременные выплаты для молодых семей. Чтобы расширить круг семей, которые в Москве могут получить данные выплаты, мы предлагаем увеличить возраст для молодых родителей до 35 лет включительно», — добавил Щитов.

Он отметил, что, согласно действующему закону Москвы «О молодежи», при рождении первого ребенка молодая семья получает выплату в размере пяти прожиточных минимумов. Дополнительные выплаты на второго ребенка молодой семье составляют семь прожиточных минимумов. На каждого последующего ребенка полагаются выплаты в размере 10 прожиточных минимумов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что получить новую меру поддержки родители смогут даже в том случае, если их дети родились до вступления изменений в силу, поскольку действие вводимых положений будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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