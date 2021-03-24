РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. В подмосковном Красногорске свыше 14 тыс человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В округе продолжают работать 11 пунктов вакцинации.

Найти удобный для себя адрес прививочного пункта можно на интерактивной карте на сайте Минздрава Московской области, а записаться - на портале госуслуг региона, в поликлинике или МФЦ, а также по телефону 122.

Чтобы организовать вакцинацию на своем предприятии, можно обратиться в любую поликлинику или в отдел содействия здравоохранению администрации горокруга по телефону: 8(495)563-44-37.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.