РИАМО - 24 мар. В Одинцовском округе все желающие 26 марта без записи смогут вакцинироваться от COVID-19 на территории офисов МФЦ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи будут принимать жителей с 8:00 до 20:00 по адресам: Голицыно, улица Советская, 1Б и Звенигород, микрорайон Супонево, корпус 3.

«В эту пятницу у жителей Голицыно и Звенигорода будет возможность без записи пройти вакцинацию от COVID-19 в организованных прививочных пунктах офисов МФЦ. Мы стараемся увеличивать число мест, где граждане могут привиться, не затрачивая много времени на дорогу, потому что понимаем, как важно сделать вакцинацию от коронавируса доступнее», – рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что перед процедурой и после проводится обязательный осмотр у врача, который проверит самочувствие пациента.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Противопоказаниями к прививке являются: беременность, период грудного вскармливания, аллергические реакции, обостренные хронические и острые инфекционные заболевания.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.