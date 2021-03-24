РИАМО - 24 мар. Второй этап ремонта кровли в доме №108 на Советском проспекте в поселке Немчиновка пройдет в апреле-мае 2021 года. Подрядная организация начнет кровельные работы сразу после установления благоприятных погодных условий, сообщил заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

«Сегодня на объекте ведется подготовка к третьему этапу капитального ремонта МКД. В него войдет и завершение кровельных работ. Для качественного ремонта кровли необходимы определенные погодные условия. Именно поэтому он предварительно назначен на апрель-май текущего года», - сказал Михаил Коротаев.

Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа добавил, что в настоящее время ведется очистка кровли дома №108 от снега и наледи.