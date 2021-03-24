В первом полугодии 2021 года в Москве заработает новый вид транспорта – по требованию. Это значит, что маршрутку можно будет заказать на дом, словно такси. Как будет работать новый вид перевозок, насколько будет удобен и эффективен, обозреватель РИАМО выясняла у экспертов.

Вслед за Лондоном и Нью-Йорком

О скором запуске в столице сервиса персонализированных перевозок заявил в феврале этого года вице-мэр столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Уже в ближайшие месяцы наряду с велопрокатом, каршерингом и такси в Москве появится «транспорт по требованию». В департаменте отмечают: это не замена наземного транспорта, а дополнение к магистральным маршрутам, метро, МЦД.

Такой сервис уже успешно работает в Лондоне (Dial-a-Ride), Берлине (BerlKönig), Дубае (Bus on Demand) и Нью-Йорке (Via). Для того, чтобы воспользоваться им в Москве, понадобится скачать приложение «Московский транспорт» и указать, откуда и куда поедете – по аналогии с такси. Затем в приложении появится информация – через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы прибудете в пункт назначения.

В департаменте транспорта отмечают, что к сервису присоединятся преимущественно автобусы средней вместимости, рассчитанные на 8–16 посадочных мест. Пассажирам не придется ждать транспорта более 30 минут, а остановка будет находиться не дальше 500 метров от дома.

Также пассажиру будет гарантировано определенное время поездки, а стоимость проезда будет значительно дешевле такси, но дороже, чем в обычном городском транспорте.

«Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов», – заявил Ликсутов.

В первом полугодии 2021 года транспорт по требованию будет протестирован в ТиНАО.

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Маршрутки в новом прочтении

«Транспорт по требованию – это положительное переосмысление опыта маршрутных такси в СССР. Стоимость поездки ниже, чем на такси, меньше персонализации, но так же быстро и удобно», – считает руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Александр Багрецов.

Главные плюсы сервиса – машина малого класса на 8–16 мест. Она более маневренная, чем девяти- или восемнадцатиметровые автобусы и электробусы, отмечает эксперт. Также в пути совершается меньше остановок, поскольку все они – по требованию. По мнению аналитика, такой сервис очень удобен, особенно для территорий Новой Москвы, где сеть наземного транспорта не такая плотная, как и населенность. Система будет наиболее полезна в ТиНАО, ЗелАО.

«Учитывая темпы строительства жилых кварталов в этих округах, сложно успевать обустраивать инфраструктуру микрорайонов – транспорт, детские сады, школы. Можно предположить, что транспорт по требованию даст дальнейшее развитие постоянному транспорту на фоне сложившейся статистики поездок», – говорит Багрецов.

Основатель международного маркетплейса аренды автомобилей по доступным ценам GetRentacar.com Александр Першиков уверен, что для правительства внедрение транспорта по требованию тоже выгодно. Ведь такой сервис может решить проблему модального сдвига и уменьшить количество личного транспорта на дорогах. Это поможет снизить загруженность на дорогах и уровень выбросов углекислого газа.

Гибкие маршруты и снижение трафика

«Целевая аудитория транспорта по требованию – это организованные группы пассажиров (студенты, бюджетники и другие), которым регулярно нужно доезжать из точки А в точку Б (от станции метро до вузов, офисов, предприятий и обратно)», – поясняет директор по развитию сети «Мой Автопрокат» Максим Меженков.

Если городским властям удастся подстроиться под такие организованные группы и предоставлять им транспорт к определенному времени, идея будет пользоваться успехом, считает он. Ведь пассажиры смогут добраться из точки А в точку Б без лишних остановок и ожидания транспорта.

«Я бы рекомендовал использовать транспорт по требованию для перевозки студентов. Учащиеся обычно живут на окраинах. И от метро им было бы очень удобно и недорого добираться к вузам. И студентам будет легко собраться в организованные группы», – советует Меженков.

Как отмечают в пресс-службе сети автосалонов Fresh Auto, преимуществом пилотного проекта «Транспорт по требованию» станет возможность строить гибкие маршруты согласно потребности граждан и обеспечить более комфортный проезд для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы за счет небольшого количества пассажирских мест. Также проект повысит лояльность москвичей к общественному транспорту.

По мнению экспертов Fresh Auto, транспорт по требованию станет наиболее полезен в самых отдаленных районах столицы, а также в местах с высоким пассажирским трафиком в наземном транспорте: центр города, Марьино, Жулебино, Котельники, Выхино – самых густонаселенных районах столицы.

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Ключевые минусы

Одним из главных минусов нововведения может стать стоимость поездки (она еще не определена), а также возможность оплачивать проезд только через мобильное приложение безналичным способом, считают эксперты Fresh Auto. Это может лишить пассажиров старшего поколения возможности пользоваться этим видом транспорта.

«Одна из ключевых особенностей маршрутного транспорта любого вида — строгое выполнение расписания, когда пассажир заранее может понять график движения транспортного средств и, соответственно, заранее прогнозировать время своего прибытия в ту или иную точку. Если он понимает, что время прибытия его не устраивает, то он, к примеру, может воспользоваться другим видом общественного транспорта или вызвать такси. Ведь в большинстве случаев у городского пассажира задача приехать к четко определенному времени: неважно, будь то поездка на работу, в поликлинику или на сеанс в кинотеатре», – рассказывает директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

По мнению эксперта, сложность предложенной концепции в том, что пассажир заранее не обладает информацией о расписании. Якимов прогнозирует частые ситуации, когда человек будет вызывать транспорт по требованию, но отказываться от его использования из-за долгого ожидания.

«Учитывая, что плата происходит заранее, возникает также сложная задача идентификации пассажиров и возврата денежных средств за несовершенные поездки», – добавляет Якимов.

Из недостатков системы Александр Першиков отмечает отсутствие у граждан понимания о новом типе перевозок. Отсюда могут возникнуть и вытекающие вопросы: страх перед использованием нового вида перемещения, особенно у лиц старшего возраста. На первых порах эксперт прогнозирует заминки с разработкой удобных линий транзита, учитывающих интересы всех участников поездки, а также низкий пассажиропоток.

«Но мы надеемся, что со временем вызов транспорта по требованию станет более популярным, чем общественный транспорт. В первую очередь, есть понимание, что многим гражданам очень трудно добираться из пригорода до центра, а из-за заминок с транспортом ожидания о рассчитанном времени часто не оправдываются. Помимо классических перевозок сервис могут использовать службы доставки и тем самым сделать логистическую сеть еще удобнее», – говорит Першиков.

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Подмосковье оценит

После окончания тестового периода эффективным стало бы объединение усилий властей Москвы и Московской области по развитию данного направления, поскольку указанные регионы сильно интегрированы между собой, считает эксперт ГК SRG.

«Большое количество пассажиров едет из области в Москву и обратно, из них четверть – школьники и студенты, которым не всегда нужен крупный пересадочный узел для дальнейшей поездки», – поясняет Багрецов.

Среди залогов успешной работы сервиса эксперт называет качественную реализацию на смартфоне, приводя в пример приложения «Яндекс.Такси», Uber, «Ситимобил». Кроме того, Багрецов не советует смешивать два вида перевозок: заказные и школьные.

«Школьные перевозки допустимо осуществлять только на специализированных школьных автобусах, с особыми сидениями, желтой окраской кузова, ограничителем скорости. Для таких перевозок запрещено использовать обычные машины. Да и маршруты для школьников прокладываются таким образом, чтобы автобус проходил максимально близко к дому каждого пассажира. В этой сфере уже более 15 лет действует адресная система», – подчеркивает аналитик.

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