РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в среду утром составила 50 см, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас» с 31 декабря 2020 года и направленная на пропаганду безопасного пребывания жителей на льду водных акваторий.

Спасатели поисково-спасательного отряда №8 города Ногинска и пожарно-спасательной части №201 из Балашихи ежедневно проводят мониторинг толщины льда на реках Пехорка и Клязьма и раздают населению предупреждающие листовки и памятки «Осторожно, тонкий лед», «Правила поведения на водоемах в зимнее время».

Утром в среду толщина льда на реке Пехорке составила 50 см, и хотя лед сохраняет достаточную толщину, от просачивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и очень слабым. По такому льду ходить очень опасно: в любой момент он может рассыпаться.

Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов – такой лед очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.