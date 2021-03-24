РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим о популярных мошеннических схемах и призвали быть бдительными, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках профилактической акции «Не дай себя обмануть!» участковые уполномоченные полиции УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным проинформировали граждан, как не стать жертвами дистанционного мошенничества.

Так, на улицах округа стражи правопорядка совместно с общественником вручили памятки о наиболее распространенных видах мошенничества. Полицейские призвали горожан быть бдительными, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и коды из СМС-сообщений, а также совершать покупки только на проверенных интернет-сайтах и никогда не использовать ссылки, полученные с неизвестных телефонных номеров.

Особое внимание полицейские и общественник уделили гражданам преклонного возраста. Им организаторы акции подробно разъяснили алгоритм безопасного поведения.