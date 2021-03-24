РИАМО - 24 мар. Московские коммунальщики приступили к финальным работам по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обычно фонтаны запускают в столице в конце апреля. Однако подготовка начинается намного раньше. Первый этап проходит еще зимой.

«Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики», - сказал Бирюков.

Сейчас начались работы по расконсервации. Сначала сооружения очистят от загрязнений, потом промоют, сильным напором воды и шампунем.

«Специалисты отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки, при необходимости отремонтируют чаши и парапеты, некоторые элементы фонтанов пройдут пескоструйную очистку и покраску», - отметил Бирюков.

Всего в городе насчитывается около 600 фонтанов. Самые известные среди жителей - фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос» на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан «Похищение Европы» у Киевского вокзала.