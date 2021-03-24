РИАМО - 24 мар. В Московской области планируется выдать ключи от квартир порядка 40 тыс. обманутых дольщиков в 2021-2022 годах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вообще количество дольщиков было 108 тыс. Сейчас сталось порядка 40 (тыс. – ред.) Но под все 40 тыс. у нас есть план, который позволит выдать ключи в этом и в следующем году. То есть задача дать всем возможность ремонтировать свои квартиры, проживать уже до 2023 года», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что 12 домов в жилом комплексе-долгострое «Лайково» в Одинцове должны сдать весной 2022 года.

С начала этого года в региона более 4 тыс. обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир в 34 домах. Также в текущем году запланировано выдать более 20 тысяч ключей.

Более 4 тыс обманутых дольщиков получили ключи от квартир в Подмосковье с начала года>>