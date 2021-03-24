РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа за февраль 2021 года, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге. В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что с 1 февраля поездку на подмосковных автобусах можно оплатить картой «Тройка», - говорится в сообщении.

Также в соцсетях обсуждали разрешение посещать ночные клубы и дискотеки в Подмосковье, соответствующее постановление подписал глава региона.

Помимо этого, в соцсетях обсуждали строительство Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города и обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе, старт строительству дал Воробьев.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.