РИАМО - 24 мар. В городском округе Талдом следователи ходатайствовали о передаче уголовного дела в отношении матери истощенной девочки, оставившей ее чужим людям, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В Талдоме ранее обнаружили 6-летнюю девочку, она была без одежды и в истощенном состоянии. В квартире был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку доставили в медучреждение. Сейчас местонахождение ее матери установлено.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствует перед прокурором о передачи следователям уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возбужденного ОВД г. Талдома в отношении матери», — говорится в сообщении.

Ранее в отношении женщины 1986 года рождения возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По словам уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка находится в больнице под наблюдением врачей. У нее есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная.