РИАМО - 24 мар. В Ленинском городском округе проверили готовность к проведению экзаменов по географии на базе Видновских школ №№ 4,5,9,11 и Видновской гимназии, сообщает пресс-служба администрации округа.

На всех экзаменационных пунктах проверили работоспособность оборудования, провели приемку материалов и инструктаж работников, а также оценили готовность специалистов к участию в процедуре проведения ЕГЭ.



Помимо этого, прошла отработка внештатных ситуаций, связанных с заменой оборудования, неявкой участников ЕГЭ.

«Апробация ЕГЭ в муниципалитете прошла в штатном режиме», - отметили в управлении образования Ленинского городского округа.



Первые экзамены по географии, литературе и химии состоятся 31 мая.



В этом году в Ленинском городском округе ЕГЭ будет проходить на пяти площадках. В нем примут участие около 1000 выпускников.