РИАМО - 24 мар. Коллегия присяжных заседателей в Подмосковье признала гражданина соседнего государства виновным в убийстве пенсионера из корыстных побуждений, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что мужчина намеревался завладеть недвижимым имуществом двух братьев-пенсионеров, жителей Домодедова 1935 и 1929 годов рождения. Один из них - ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина», - отмечается в сообщении.

Тетя Тухтаева, единственным наследником которой он являлся, вышла замуж за ветерана ВОВ, поселилась у него доме и ухаживала за мужем. Племянник был вхож в дом ветерана и его брата.

В декабре 2018 года мужчина воспользовался отъездом тети и ее мужа в другой город. Он в корыстных целях напал на брата ветерана и нанес ему не менее восьми ударов по голове тупым предметом. От полученных травм пострадавший умер.

Следующей жертвой мужчины должен был стать ветеран ВОВ. Но следователям удалось не допустить смерти ветерана и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.

Сложность данного дела для следователей заключалась в основном в том, что преступление было совершено в условиях неочевидности, а еще в том, что Тухтаев пытался ввести следствие в заблуждение ложными сведениями.

Приговором судьи Московского областного суда задержанному было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.