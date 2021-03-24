РИАМО - 24 мар. Правоохранители задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в неправомерным завладением автомобилем такси в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
Известно, что молодые люди вызвали такси бизнес-класса с Пресненской набережной. К ним приехала машина немецкой марки стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
Через несколько минут подозреваемые вернулись и рассказали водителю, что пошутили над ним. Выяснилось, что они ведут блог, в котором регулярно снимают различные ролики, и этот инцидент - не исключение.
Подозреваемые были задержаны в тот же день. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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