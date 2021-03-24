РИАМО - 24 мар. В столице соцработники начали поквартирный обход москвичей в возрасте старше 60 лет, они рассказывают пожилым горожанам о вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска, и для них коронавирус особенно опасен. С 24 марта социальные работники начнут совершать поквартирные обходы москвичей в возрасте старше 60 лет. Соцработники расскажут, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции», - отметил глава столичного департамента труда и соцзащиты населения города Евгений Стружак.

Он уточнил, что сейчас самым эффективным способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Соцработники помогут пожилым москвичам записаться на удобную дату и время на прививку. Всего в данной акции примут участие 7 тыс. сотрудников соцзащиты города.

Обходы по квартирам горожан будут проходить в понедельник-пятницу с 10:00 до 20:00, а еще в выходные дни обходы будут делать с 11:00 до 18:00. Сотрудников соцслужбы москвичи смогут узнать по специальным бейджам, на которых указаны имя работника, название центра соцобслуживания и подпись окружного управления соцзащиты населения города.

Посещение соцработника будет носить только информационный характер. С пожилыми горожанами поговорят и оставят им информационный буклет.

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Текстовая трансляция

24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.