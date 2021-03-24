РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Представители Госадмтехнадзора Подмосковья с начала 2021 года пресекли 10 случаев установки незаконных нестационарных торговых объектов в Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Прошло расширенное заседание комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты Домодедова, в котором приняли участие представители Госадмтехнадзора. Основной темой стало обсуждение архитектурного облика округа и порядка установки объектов мелкорозничной торговли.

С начала 2021 года административно-техническими инспекторами на территории городского округа было пресечено 10 случаев установки нестационарных торговых объектов без соответствующих согласований с уполномоченными службами.