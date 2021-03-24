РИАМО - 24 мар. В текущем году в Московской области планируют отремонтировать 13,2 тыс подъездов, из них 5,7 тыс подъездов по программе софинансирования, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева продолжается работа над программой «Мой подъезд». Цель программы – улучшить качество жизни населения, приведя каждый подъезд области не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям жителей.

«Ежегодно количество заявок на участие в программе увеличивается, то есть жители ей доверяют. Ход работ, сроки, контроль бюджета – жители не просто наблюдают со стороны, а сами принимают все решения. И задача министерства – обеспечить качественную реализацию программы по предпочтениям жильцов», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На сегодняшний день на разных этапах ведутся работы в 937 подъездах. Еще в 169 они полностью завершены и приняты жителями.

Программа «Мой ремонт» действует с 2016 года и предусматривает полную творческую свободу, согласование проекта и контроль за работами.

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