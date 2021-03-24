РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. В подмосковных Котельниках с начала текущего года простерилизовали и чипировали 15 бездомных собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

Управление благоустройства администрации Котельников совместно с бригадой отлова проводит работу по выявлению бездомных животных. С 16 по 23 марта отловили трех собак. С января в Котельниках выявили 15 животных.

Специалисты службы отлова отправляют животных в клинику, где их прививают от опасных заболеваний, а также вживляют чип в ухо с порядковым номером. После этого собак отпускают в прежнюю среду обитания.

По всем вопросам, связанным с животными без владельцев, можно обратиться в управление благоустройства по телефону: 8(498)742-20-05.