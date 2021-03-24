РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. До завершения первого тура конкурса общественного признания «Народный пожарный» ко Дню пожарной охраны, который проводит Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», осталось 8 дней, по 1 апреля жители Балашихи могут проголосовать за пожарного, находящегося на службе в ПСЧ №№202, 201, 307 и 337, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» - Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В рамках рабочего совещания начальник управления Игорь Томчук и руководитель конкурсных проектов Светлана Белая обсудили предстоящее проведение конкурса «Народный пожарный», а также ряд организационных моментов, касающихся реструктуризации и расширения территориальных границ управления.

На данный момент в его состав вошло еще несколько подразделений. В связи с этим участниками станут специалисты городских округов Богородский, Балашиха, Лосино-Петровский и Электросталь.

Конкурс «Народный пожарный» проводится в форме общественного голосования в два этапа. Чтобы жителям Балашихи проголосовать за любимого пожарного, по 1 апреля необходимо прийти в одну из пожарных частей Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (№№202, 201, 307 и 337), где работает данный сотрудник, взять бюллетень, написать ФИО сотрудника, опустить бюллетень в урну.

Второй этап конкурса, в ходе которого состоится заседание жюри и подведение итогов, пройдет со 2 по 8 апреля. Призерами конкурса станут по одному участнику от каждого подразделения. Награждение победителей состоится на празднике, посвященном Дню пожарной охраны.

Конкурс призван популяризировать и поднять престиж службы и сформировать позитивное общественное мнение о деятельности и важности труда пожарных. Он состоится при поддержке администраций городских округов Балашиха, Богородский, Лосино-Петровский и Электросталь.

Конкурс «Народный пожарный» проходит с 2017 года, но в Балашихе проводится впервые.