РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. Главе Королева Александру Ходыреву показали проект новой музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду Ходырев провел встречу с работниками культуры. Педагоги, работники библиотек, театров, члены творческих коллективов обсудили с главой планы по обновлению и реконструкции объектов культуры.

«Все сферы важны, и мы не можем что-то одно ставить в приоритет. Поэтому ведем планомерную работу по всем направлениям и, конечно, обновляем объекты культуры. У нас уже есть обновленная хоровая школа, парк, предстоит обновить детскую школу искусств и построить новую музыкальную школу в микрорайоне Юбилейный», - сказал Ходырев.

Строительство новой школы включено в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2023 годы.

Запланировано строительство двухэтажного нового здания, в котором предусмотрено размещение: зрительного зала, двух репетиционных залов, 26 учебных залов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, а также административно-хозяйственные помещения.

Также глава одобрил проект реконструкции детской школы искусств, познакомился с роботом-библотекарем Настей и ответил на вопросы жителей.