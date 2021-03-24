РИАМО - 24 мар. Архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. столичных зданий отключат в рамках акции «Час Земли» 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция «Час Земли», главная цель которой - привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению», - отметил Бирюков.

Свет отключат с 20:30 до 21:30. Освещать не будут ансамбль Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

Также на час потухнет подсветка у здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинской башни, не подсветят и павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице.

Бирюков подчеркнул, что на фасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут тематические видеоролики об акции.

Россия впервые приняла участие в акции в 2009 году. В текущем году акции пройдет уже в 13-й раз. Присоединиться к ней может любой житель столицы, выключив в указанное время свет в квартире и все электроприборы.

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