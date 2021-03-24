РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Жители городского округа Люберцы могут бесплатно отправить эксклюзивную открытку с сайта «Почты России» и посетить выставку авангарда «ВХУТЕМАС 100» в музее Москвы, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сайте «Почты России» по ссылке размещены уникальные открытки с изображением экспонатов выставки «ВХУТЕМАС 100». Отправить ее можно бесплатно как себе, так и друзьям. Несколько кликов - и виртуальная открытка станет бумажной. Полученная по почте карточка будет входным билетом на выставку.

Количество отправлений на сайте не ограничено.