РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Юные спасатели подмосковного Подольска прошли 15-ти километровый маршрут к Цейскому леднику на сборах в республике Северная Осетия-Алания, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» молодежного центра «Максимум» Подольска принимают участие в учебно-тренировочных сборах в альплагере «Цей» республики Северная Осетия-Алания.

«Ранее ребята отработали спуски и подъемы по скале, узнали о наведении навесной переправы через горную реку Цейдон, посетили одну из святынь Осетии - святилище Реком. В настоящее время они прошли 15-ти километровый маршрут к Цейскому леднику по глубокому снегу, а также прошли обучение по туристической веревочной практике», - говорится в сообщении.