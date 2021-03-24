РИАМО - 24 мар. В столичных торговых центрах «Ереван Плаза» и «Щука» заработали выездные бригады вакцинации от Covid-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы еще нескольких точек», – говорится в сообщении.

Также со среды была возобновлена работа выездных бригад в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский», а в торговом центре ТЦ «Рио» Ленинский прививку первым компонентом вакцины продлили до 27 марта.

В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Прививку делают врачи поликлиник города. Пациенты должны в обязательном порядке пройти предварительный осмотр врачом. Самочувствие тех, кто сделал вакцину, контролируют в течение 30 минут после введения препарата.

Выездные бригады делают прививку бесплатно и без предварительной записи. Для этого нужно предоставить паспорт и полис ОМС.

На весь процесс уйдет примерно 40 минут: 10-15 минут необходимо на прохождение медосмотра и введение самой прививки, еще 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Второй компонент вакцины ставят через 21 день.

Вакцинацию против Covid-19 можно пройти в одном из 100 пунктов на базе московских поликлиник, которые работают с 8:00 до 20:00 каждый день.

Сделать прививку можно и в частных медицинских клиниках. За вакцину платить не нужно, но придется оплатить осмотр терапевта.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 МАРТА

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.