РИАМО - 24 мар. В рамках Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», которая проходит на ВДНХ, обсудили вопрос закупок высокотехнологичной отечественной продукции. Всего в РФ за прошлый год было потрачено около 30 трлн рублей на закупки товаров и услуг, передает корреспондент РИАМО.

«Тема посвящена новациям, которые были введены в России на законодательном уровне. Речь идет об установлении обязательных минимальных долей закупок товаров российского производства, так называемые национальные квоты», — сказал президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Он отметил, что данные квоты направлены на определенные группы товаров, которых насчитывается более 550.

«Емкость внутреннего рынка России по закупке товаров и услуг <...> в прошлом году составило около 30 трлн рублей», — добавил Шаронов.

Он подчеркнул, что примерно 9 трлн рублей закупок было совершено по 44-й статье ФЗ и около 20 трлн рублей — по 223-й. На товары пришлось 8 трлн рублей.