РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Почти 60 млн рублей могут потратить на благоустройство парка имени Дмитрия Карбышева в подмосковном Красногорске, сообщил первый заместитель главы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Волосевич вместе с замглавы администрации горокруга Алексеем Спасским и Тимуром Магомедовым посетил в ходе рабочей поездки ряд объектов в поселке Нахабино в среду. Одним из пунктов стал парк имени Дмитрия Карбышева, в котором планируется провести благоустройство.

«Мы сейчас разрабатываем концепцию благоустройства парка имени Карбышева. Надеемся в течение месяца получить готовый продукт. После этого мы зайдем в госпрограмму министерства благоустройства. Нам обещают выделить порядка 39 млн. И около 20 млн мы предусмотрели в местном бюджете», – сказал Волосевич.

Он отметил, что этих средств на полную ревитализацию парка недостаточно. Но, тем не менее, в нынешнем году планируется обустроить несколько детских площадок, сеть велодорожек. Планируется завершить работы до октября 2021 года.

«В следующем году планируем реконструировать пруд и мост. Это будет отдельная программа. Сейчас мы с Алексеем Петровичем (Спасским – ред.) обсудили, что концепцию данной территории в нынешнем году нужно также выполнить и просить наших региональных коллег финансирования на следующий год», – добавил Волосевич.

По его словам, после благоустройства парк станет точкой притяжения для жителей и гостей поселка.

«В рамках благоустройства опасный сухостой будет удален. Предполагается высадка деревьев и кустарников», – подчеркнул Волосевич.