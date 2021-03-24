РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. В среду в связи с производимыми работами возможно понижение давления и ухудшение качества воды в микрорайоне Заречный, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково.

«В среду до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение в доме 5б на улице Сиренивая. В связи с производимыми работами до 17:00 возможно понижение давления и ухудшение качества воды в микрорайоне Заречный», - говорится в сообщении.

По всем вопросам жители могут обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.