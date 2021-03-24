РИАМО - 24 мар. В отношении женщины 1986 года рождения, которая приходится мамой найденной в Талдомском городском округе истощенной девочки, возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Талдомскому городскому округу, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Салтыкова-Щедрина», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

Сотрудники вошли в дом, чтобы проверить правомерность действий, которые совершил мужчина. В доме находилась женщина, на которую завели уголовное дело, ее истощенная дочь 2015 года рождения и сам мужчина.

Петрова отметила, что ребенок был без одежды, а в доме была антисанитарная обстановка, средства гигиены отсутствовали. На текущий момент малолетняя доставлена в медучреждение.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что истощенная девочка, найденная полицейскими в Талдомском округе, сейчас находится в больнице. Ее судьбу после проверок решат органы опеки.