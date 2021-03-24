РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. В подмосковных Котельниках до 19 апреля приступят к ремонту 400 ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее специалисты отдела благоустройства по поручению главы Котельников Сергея Жигалкина провели мониторинг дворовых территорий и выявили адреса, которые необходимо включить в работу. До 19 апреля они должны приступить к ликвидации ям и во дворах. На данный момент выявлено 400 ям.

Работы выполняют литым асфальтом, который устойчив к погодным явлениям. На данный момент устранено 65 ям на 2-м и 3-ем Покровском проездах, улице Строителей, в микрорайоне Южный и по другим адресам. Кроме того, ямы будут устранять и на внутридворовых проездах.