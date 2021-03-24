РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести очистку Верхнего, Среднего и Нижнего озер в подмосковной Власихе, передает корреспондент РИАМО.
В ходе рабочей поездки во Власиху глава региона пообщался с местными жителями. Горожане поблагодарили за благоустройство Верхнего озера и общественных пространств, капитальный ремонт Дворца культуры.
По просьбам жителей губернатор поручил главе Власихи уделить особое внимание состоянию жилищного фонда, инженерных коммуникаций, а также качеству воды, транспортной доступности.
Ранее жители жаловались на 46-й маршрут «Власиха - станция Одинцово», что редко ходит, карты на оплату проезда не принимают. Сейчас проблемы устранили.
«Да, я слышал про 46-й маршрут, хочу на нем проехать», - отметил Воробьев.
Как отметили жители, в городе много сделано для удобства.
«Все благоустройство проходит соответствии с пожеланиями жителей. Люди разного возраста гуляют, отдыхают. Везде фонарики, качели для детей и взрослых, детские площадки», - сказала одна из жительниц.
После общения с жителями глава региона проехал на 46-м маршруте общественного транспорта.
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