РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести очистку Верхнего, Среднего и Нижнего озер в подмосковной Власихе, передает корреспондент РИАМО.

В ходе рабочей поездки во Власиху глава региона пообщался с местными жителями. Горожане поблагодарили за благоустройство Верхнего озера и общественных пространств, капитальный ремонт Дворца культуры.

«Главный запрос - это взрослая поликлиника. <...> Озера почистить - сделаем. Скажите Разину (зампредседателя правительства региона – министру экологии и природопользования Подмосковья Андрею Разину - ред.), чтобы разобрался (с этой проблемой - ред.)», - сказал Воробьев.

По просьбам жителей губернатор поручил главе Власихи уделить особое внимание состоянию жилищного фонда, инженерных коммуникаций, а также качеству воды, транспортной доступности.

Ранее жители жаловались на 46-й маршрут «Власиха - станция Одинцово», что редко ходит, карты на оплату проезда не принимают. Сейчас проблемы устранили.

«Да, я слышал про 46-й маршрут, хочу на нем проехать», - отметил Воробьев.

Как отметили жители, в городе много сделано для удобства.

«Все благоустройство проходит соответствии с пожеланиями жителей. Люди разного возраста гуляют, отдыхают. Везде фонарики, качели для детей и взрослых, детские площадки», - сказала одна из жительниц.

После общения с жителями глава региона проехал на 46-м маршруте общественного транспорта.