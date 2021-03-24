РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Житель подмосковного Реутова украл у 65-летнего мужчины велосипед стоимостью 18 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его велосипед с лестничной площадки дома на проспекте Мира. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции 23-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.