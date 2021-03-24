РИАМО - 24 мар. В среду столичные катки с искусственным льдом работают последний день, их техническое оборудование будет законсервировано, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Площадки переведут на летний режим», – говорится в сообщении.

На текущий момент столичные службы промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, убирают балансовые территории и газоны от случайного мусора, очищают урны.

Бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» дежурят в местах возможных временных скоплений воды для оперативного пропуска талых вод.

В среду в мегаполисе солнечно, без осадков, температура воздуха достигла плюс 3 градусов. Положительные температуры ожидаются в ближайшие дни.