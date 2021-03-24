РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены городского округа Люберцы на Чемпионате и Первенстве России по ушу-саньда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 17 по 23 марта в Московском дворце ушу состоялись соревнования Чемпионата и Первенства России по ушу-саньда 2021. В нем участвовали порядка 500 спортсменов из различных регионов нашей страны.

«Люберецкие воспитанники старшего тренера сборной Московской области по ушу Евгения Гомана участвовали в зрелищных поединках Чемпионата и Первенств России по ушу-саньда и завоевали три медали. У Олеси Лоховой – золото, у Дианы Лобовой и Романа Корнеева – бронза», - сказал Ружицкий.