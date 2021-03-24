РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Ветеранов городского округа Мытищи призвали сделать прививки от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоялась встреча в рамках партийного проекта «Единой России» - «Старшее поколение» с представителями Мытищинской общественной организации «Ветеран». Главной темой встречи стала вакцинация от Covid-19, отметили важность массового вакцинирования населения.

«Особенно важно защитить людей пожилого возраста. Я - участник третьего этапа испытаний вакцины «Спутник V», в которой участвовало 30 тыс человек на этом этапе. У меня все прошло замечательно, это абсолютно не страшно. Всех призываю не откладывать вакцинацию. Надо защитить себя для того, чтобы жить полноценной жизнью», - сказал руководитель фракции в совете депутатов горокруга Михаил Мурзаков.

Он добавил, что также на встрече обсудили тему социальных инициатив, это движение сейчас в Мытищах набирает мощные обороты. По словам Мурзакова, часто именно пожилые люди являются самыми активными проводниками таких инициатив.

На встречу также были приглашены начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области Ирина Скворцова, заведующая мытищинской поликлиникой №5 Марина Сычева, председатель мытищинского совета ветеранов Владимир Тюлюбаев.

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24 МАРТА

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- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.