РИАМО - 24 мар. Голосование, которое началось в проекте «Активный гражданин», поможет определиться с названием одной из станций Большого кольца метро, которая расположится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станцию предлагают назвать либо «Карамышевская», либо «Народное Ополчение». Первое название отсылает к Карамышевскому рубежу обороны обороны столицы в 1941 году. Он получил свое название в честь деревни Карамышево. Она существовала с конца XV века и позже вошла в состав Москвы. Сейчас тут находятся одноименные набережные и проезд.

Второе название связано с памятью московского народного ополчения. Оформление станции посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов. Рядом со станцией находится памятник героям ополчения и проходит улица Народного Ополчения.

Работы по строительству Большой кольцевой линии подземки планируют ускорить и досрочно завершить в следующем году. БКЛ является крупнейшим проектом столичного метро, длина линии составит 70 км. Ветка объединит периферийные районы мегаполиса и сократит время пути для пассажиров вдвое.

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