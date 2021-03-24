РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Партия вакцины «Спутник V» объемом 7 тыс доз поступила в Люберецкую областную больницу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отечественную вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 7 тыс доз доставили в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Ее отвезут в пункты вакцинации. Данный препарат можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов тепла без замораживания, он удобен при транспортировке.

Особенности хранения «Спутник V» позволяют маломобильным гражданам прививаться от коронавируса не только в поликлинических отделениях, стационарных и мобильных пунктах вакцинации, но и на дому, с соблюдением всей «холодовой цепи».

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24 МАРТА

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