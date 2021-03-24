РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской городской думы приняли постановление о направлении законодательной инициативы о создании дополнительных 33 судебных участков в столице в Госдуму РФ, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом федерального закона <...> предлагается создать в городе Москве 33дополнительныхсудебных участка в судебных районах с высокой численностью населения и высокой нагрузкой», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что увеличение количества судебных участков в городе вызвано ростом численности населения. С 2012 года население Москвы увеличилось на 9,2%, что повлияло на соотношение необходимого числа мировых судей к численности населения в судебных районах. По состоянию на 1 января 2020 года средняя численность на один судебный участок составила 28 945 человек.

Нагрузка на мировых судей ежегодно увеличивается и зависит не только от численности населения, но и от нахождения в юрисдикции мировых судей крупных банковских и кредитно-финансовых организаций, торговых центров, автомагистралей. Средняя нагрузка на мирового судью составляет 307,8 дела в месяц.​