РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. На текущей неделе в городском округе Люберцы около мусорных контейнерных площадок планируют установить порядка 20 запрещающих парковку дорожных знаков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по предотвращению парковок вблизи контейнерных площадок для осуществления вывоза мусора. Сотрудники административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесли 33 постановления на общую сумму 99 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. На этой неделе будет остановлено дополнительно 20 дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Попрошу жителей быть бдительными», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 15 по 22 марта вынесено одно постановление на сумму 15 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. С помощью фиксаций фотоловушек выявлены нарушители, которым вынесены два постановления на сумму 10 тысяч рублей за незаконный сброс мусора. Внештатными инспекторами ГАТН Московской области было составлено два акта на сумму 30 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дворовых территорий.